РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 янв. В городском округе Мытищи прошло совещание по консолидации электросетевого хозяйства Московской области, сообщается на сайте администрации горокруга.

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева главам городских округов необходимо обеспечить постановку на регистрационный учет бесхозяйных объектов электроэнергетики и передачу в собственность территориальным сетевым организациям.

Совещание провел заместитель министра энергетики Московской области Владимир Мельник. На него были приглашены представители АО «Мособлэнерго» и соответствующих служб муниципалитетов региона.

По итогам совещания принято решение провести мероприятия по передаче в территориальные сетевые организации сетевых комплексов, принадлежащих СНТ и ОНТ. Создать рабочие группы по инвентаризации объектов ЭСХ и электросетевого имущества СНТ/ДНТ/застройщиков.

В состав рабочих групп должны быть включены от органов местного самоуправления представители подразделений по управлению имуществом, ЖКХ и энергетики, правовой (юридической) службы администрации муниципального образования. А также ПАО «Россети Московский регион», АО «Мособлэнерго», филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго» и территориальных сетевых организаций; АО «Мосэнергосбыт».

Руководителем рабочей группы (комиссии) назначается представитель из состава руководителей органов местного самоуправления в должности не ниже заместителя главы.