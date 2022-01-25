РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 янв. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 173 новых случая Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 33 107 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

5 769 случаев заболевания Covid-19 выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 704 783 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 118 человек, выздоровели и выписались 618 107 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>