РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Две спортсменки из Люберец получили золотую и бронзовую медали на первенстве Московской области по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В соревнованиях, проходивших в Щелкове, участвовали более 300 легкоатлетов.

«Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Люберец показали отличные результаты. Первое место в беге на 800 м завоевала Полина Хомякова. Ангелина Колчева завоевала бронзу в беге на 400 м и установила личный рекорд», - сказал Ружицкий.

Он поздравил спортсменов и тренеров Анну Анисимову и Татьяну Ромаданову с успешным выступлением на соревнованиях.