РИАМО - 25 янв. В настоящее время работы в рамках президентской программы социальной газификации проводятся в более чем 200 населенных пунктах Подмосковья. Реализацию программы завершат в регионе в этом году, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«За первые дни этого года мы уже догазифицировали 13 населенных пунктов, сейчас работа идет активно в более чем 200 населенных пунктах. Ведутся строительные работы», - сказал Баранов.

Он отметил, что в Подмосковье осталось догазифицировать 1692 населенных пункта. В течение первого квартала года «Мособлгаз» вместе с муниципальными властями проведут встречи с жителями этих поселений и ответят на их вопросы. Домовладельцы, которые могут участвовать в программе, получит адресную рассылку.

«Мы за полгода 2021 года выполнили более трети программы газификации по президентскому проекту. Сделано 1113 населенных пунктов. В целом мы с задачей справились. 2022 год является финишным. Нет сомнения, что президентский проект будет выполнен на 100%», - заключил Баранов.

В населенных пунктах, которые вошли в программу соцгазификации, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку газового оборудования.

Стало известно, какие задачи «Социальной газификации» выполнят в Подмосковье в 2022 году>>