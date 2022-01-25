РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Активисты совместно с УК Подольска провели субботник по очистке от снега двора на улице Академика Доллежаля, сообщается в группе «Муп Дез-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На днях прошла встреча жителей дома №38 по улице Академика Доллежаля с представителями управляющей компании МУП «ДЕЗ». Участники обсудили вопросы уборки снега и благоустройства придомовой территории.

Также жители не остались в стороне и провели субботник совместно с управляющей компанией. Расчищали придомовую территорию от снега и наледи, уделяя особое внимание расчистке проезжей части, очистке тротуаров и парковочных пространств.

Всех активных жителей, которые вышли на уборку дворов от снега, поблагодарили за помощь.