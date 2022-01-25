РИАМО - 25 янв. Деревню Путилково в Красногорске догазифицируют в рамках президентского проекта социальной газификации до конца 2022 года, проблемный вопрос был решен, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Проблему с деревней Путилково уже решили. Она находится на территории Подмосковья, но ближайшим источником газоснабжения является «Мосгаз», а не «Мособлгаз». Мы договорились с коллегами, что газифицировать будем мы», - сказал Баранов, отвечая на вопрос жителей.

В презентации уточняется, что работы планируют завершить до конца июля.

В Красногорске до конца 2022 года планируют догазифицировать 27 населенных пунктов в рамках программы социальной газификации, запущенной по поручению президента РФ Владимира Путина.

Социальную газификацию во всем Подмосковье планируют завершить в 2022 году. К газу подключат еще 1692 населенных пункта. На заключение комплексных договоров в рамках программы подано около 70 тыс. заявок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил тщательно отслеживать сроки подключения населенных пунктов к газу. Проверять, как идут работы, должны главы городских округов области.

Программа социальной газификации в Подмосковье началась летом прошлого года. В 2021-м было газифицировано 1113 населенных пунктов в рамках программы. В работах в прошлом году было задействовано порядка 2 тыс. человек.

В рамках социальной газификации «голубое топливо» к участку подводят бесплатно. Жители могут заключить комплексный договор на проведение газа по территории участка в дом. Пакеты комплексного подключения домов к газу различаются по стоимости в зависимости от выбранного оборудования. Действуют пакеты «Социальный», «Стандарт», «Максимум».

Стало известно, какие задачи «Социальной газификации» выполнят в Подмосковье в 2022 году>>