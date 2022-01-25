РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Пожар произошел во вторник в жилом доме на улице Лермонтова в микрорайоне Купавна подмосковной Балашихи, в результате возгорания никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Во вторник в 11:23 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Балашиха, микрорайон Купавна, улица Лермонтова, дом №18.

В 14:35 ликвидация последствий пожара, пострадавших нет.

К тушению пожара было привлечено 3 единицы техники и 9 человек.