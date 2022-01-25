РИАМО - 25 янв. В Московской области в 2022 году завершится строительство 6 внебюджетных медицинских учреждений. Объекты социальной инфраструктуры появятся в рамках комплексной застройки в регионе, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

«Так, в 2022 году построят 6 объектов здравоохранения в городских округах Дзержинский, Наро-Фоминский, Сергиево-Посадский, Ленинский, Красногорск и Люберцы», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В ЖК «Лесные озера» в Дзержинском появится встроенная поликлиника на 100 посещений. В мкирорайоне Опалиха городского округа Красногорск откроют кабинет врача общей практики в составе миниполиса «Серебрица». Также еще один кабинет появится в деревне Сапроново Ленинского городского округа.

Самым большим инвестиционным объектом здравоохранения, который планируется открыть в 2022 году, является поликлиника на 600 посещений в смену в Люберцах. В учреждении будут открыты изолированные детское и взрослое отделения с отдельными входами. Четырехэтажное строение сможет принимать до 150 детей и 450 взрослых в день.

Также в регионе планируется открыть 2 диализных центра: в Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском городских округах. Общая площадь этих объектов превысит 4 тыс. кв. м.