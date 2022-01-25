РИАМО - 25 янв. В Красногорске до конца 2022 года в рамках президентского проекта социальной газификации догазифицируют 27 населенных пунктов, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Красногорск является одним из ключевых городских округов. 36 населенных пунктов вошло (в программу – ред.), уже 9 (догазифицированы – ред.). Осталось догазифицировать 27. С мая по ноябрь основной объем работ планируем завершить», — сказал Баранов.

В список населенных пунктов, включенных в программу, вошли город Красногорск, поселок Истра, Нахабино, Гольево, Желябино, Путилково, Нефедьево, Александровка, Архангельское, Бузланово, Глухово, Грибаново, Дмитровское, Захарково, Ивановское, Ильинское-Усово, Инженерный-1, Козино, Мечниково, Михалково, Николо-Урюпино, Новый, Степановское, Поздняково, Петрово-Дальнее, Тимошкино.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу следует только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.