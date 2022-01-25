РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. В подмосковной Балашихе прививки от коронавирусной инфекции сделали уже более 328 тыс. человек, из них почти 67 тыс. - люди старшего поколения, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас в России идет новая волна коронавируса - омикрон-штамм. Медики советуют соблюдать все противоковидные меры: носить маски в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию, избегать большого скопления людей, оставаться дома при первых симптомах заболевания, а также проходить вакцинацию.

В городском округе работают 9 стационарных прививочных кабинетов. Они расположены в городских поликлиниках №№1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13 и 14 и принимают по записи. Заявить о своем желании защититься от новой коронавирусной инфекции можно на приеме у своего врача-терапевта, на портале госуслуг или по телефону 122.

Для лечения заболевших коронавирусом вновь перепрофилировали психоневрологический и неврологический диспансеры, расположенные на улице Советская, 48 и на шоссе Энтузиастов, 5А. Также в режиме ковидария работает поликлиника №4 и инфекционное отделение №10, расположенные в микрорайоне Гагарина, №15А и на шоссе Энтузиастов, 16. В четырех медучреждениях организовано 383 койки для ковидных больных.

Чтобы как можно скорее победить штамм омикрон, поликлиники Московской области переходят на новый режим работы — с 08:00 до 20:00 без выходных. Потоки больных и здоровых пациентов разделяют, увеличено количество дежурных терапевтов. С температурой до 38 на прием к врачу можно попасть без записи, а вот если она выше, то необходимо оформить вызов специалиста на дом.

Дополнительная информация доступна на сайте Балашихинской областной больницы balob.ru и на региональном портале covid.mz.mosreg.ru.

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