РИАМО - 25 янв. В основные задачи комплекса городского хозяйства столицы на 2022 год входят продолжение создания качественной городской среды, ремонт дворов, подъездов, многоквартирных домов, капитальный ремонт домов, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Во вторник президиум правительства города рассмотрел итоги работы комплекса и задачи на текущий год.

Так, в этом году планируют привести в порядок 56 площадей, улиц, набережных, 66 парков и скверов, бульваров, других знаковых объектов в жилых районах. Планируется ремонт 2,3 тыс. дворов, 12 тыс. подъездов.

В 2022 году в Москве также капитально отремонтируют 1,7 тыс. домов, заменят 2,2 тыс. лифтов, установят 184 подъемные платформы для инвалидов.

В число ключевых задач также входит установка 36 тыс. опор освещения, приведение в порядок территорий у 38 транспортных объектов. Будет продолжен ремонт коммунальной инфраструктуры. Работы проведут на 254,3 км линий электропередачи, 52,2 км газовых сетей, 101 км тепловых сетей, 31,5 км кабельных коллекторов, 39,7 км водосточных сетей, 108,3 км водопроводных сетей, 45 км канализационных сетей. Будут отремонтированы 152 сооружения «Гормоста».

Планируется отремонтировать и приспособить помещения 13 центров «Мои документы», отремонтировать 17 объектов различного назначения, более чем 60 объектов здравоохранения - поликлиник, корпуса больницы им. Боткина и центра паллиативной помощи.

В прошлом году комплекс городского хозяйства вел системную работу по благоустройству улиц, парков, площадей, по ремонту домов и благоустройству дворов, по обеспечению надежной работы инфраструктуры, экомониторингу и охране окружающей среды, по поддержанию чистоты и порядка.