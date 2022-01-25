РИАМО - 25 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сейчас в кол-центры города поступает до 40 тыс. звонков, то есть нагрузка выросла в 20 раз из-за очередного всплеска коронавируса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

По поручению правительства увеличены каналы связи до 17 тыс., внедрены чат-боты для снижения нагрузки на операторов.

Также градоначальник призвал местных работодателей продолжить перевод сотрудников на удаленную работу. А пенсионерам нужно соблюдать самоизоляцию.

В Москве с середины января отмечен очередной подъем заболеваемости коронавирусом. Специалисты связывают это с распространением омикрон-штамма, который гораздо заразнее остальных мутаций этой инфекции.