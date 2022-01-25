РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Жителей Люберец предупреждают о мошеннических действиях в интернет-магазинах, на сервисах бронирования недвижимости и электронных досках объявлений, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Мошенники просят внести предоплату и перевести деньги на электронный счет. После этого покупателю обещают скорую доставку товара и исчезают. При продаже товаров или услуг на электронных досках объявлений мошенники действуют похожим способом.

Если жители пострадали от мошенничества или стали свидетелем, то необходимо сообщить в полицию по номеру дежурной части МУ МВД России «Люберецкое»: 8(495)554-93-94 или по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8(495)692-70-66.