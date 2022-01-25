РИАМО - 25 янв. За минувший год в Москве благоустроили территории общей площадью 218,7 га, прилегающие к 29 транспортным объектам, включая 14 станций метро, 4 станции МЦД и 4 автобусных маршрута, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В 2022 году работа по созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями Мосметро, МЦК, МЦД, платформами Московской железной дороги и ТПУ будет продолжена.

В планах на текущий год – благоустройство территорий, прилегающих к 38 транспортным объектам Москвы. Общая площадь территорий, подлежащих благоустройству, составит 375,7 га.

Также в 2021 году в Москве был продолжен проект по созданию единой системы пешеходной навигации на русском и английском языках, который реализуется начиная с 2014 года. Всего в столице было установлено 93,7 тыс. домовых и 11,6 тыс. отдельно стоящих городских указателей.