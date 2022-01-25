РИАМО - 25 янв. Неизвестные отправили письмо с информацией о минировании во все школы, расположенные в центре Москвы, сообщает РИА Новости.
«Поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов в школах Центрального административного округа Москвы», - сообщил источник издания в экстренных органах.
По его словам, сейчас во всех учебных заведениях проводятся проверки без эвакуации людей.
Ранее подобные сообщения поступили в школы Тюмени, Саратова и Барнаула.
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