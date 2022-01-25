РИАМО - 25 янв. В 2022 году в Москве планируется реконструировать 254,3 км линий электропередачи, 101 км тепловых и 52,2 км газовых сетей, 31,5 км кабельных коллекторов, 108,3 км водопроводных, 39,7 км водосточных и 45 км канализационных сетей, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Комплексная работа по повышению надежности московской энергетической и коммунальной инфраструктуры позволила не только ежегодно снижать износ сетей, но и полностью устранить дефицит мощностей, достичь 50% резервов мощностей в системах тепло- и водоснабжения, а в системах энерго- и газоснабжения накопить резерв мощностей от 19% до 23%.

Так, за последние годы энергоемкость ВРП Москвы снизилась почти на 40% – с 4,5 кг условного топлива/тыс. рублей в 2010 году до 2,76 кг условного топлива/тыс. рублей в 2021 году.

Существующие резервы мощности систем позволяют стабильно и бесперебойно снабжать столицу энергоресурсами, а также обеспечивают потребности перспективных городских программ и инфраструктурных проектов.

В 2021 году в Москве также прошла масштабная работа по благоустройству коммунальной инфраструктуры. В городе были выполнены работы по реконструкции и развитию 33,2 км водосточных сетей, 31,8 км канализационных сетей и 54,4 км водопроводных сетей. Реконструировано 260 км линий электропередачи, 107,4 км тепловых и 45,6 км газовых сетей, 30,8 км кабельных коллекторов.

К прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов были подготовлены все здания и сооружения Москвы – всего свыше 74 тыс. объектов, в том числе более 34 тыс. жилых домов, 8,8 тыс. социальных объектов и 30 тыс. объектов экономики.

Аварий и инцидентов, приводивших к длительному отключению потребителей от света, воды и тепла, в 2021 году в Москве не происходило.