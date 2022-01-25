РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в садовом доме в СНТ «Полянка» в деревне Пузиково подмосковного Подольска, сообщили в пожарной охране округа.

Во вторник в 11:53 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в садовом доме в СНТ «Полянка».

«Пожарные ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал», - сообщили в пожарной охране.

Всего привлекали четыре единицы техники и 16 человек.