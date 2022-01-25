РИАМО - 25 янв. С 2011 по 2021 год в парках, во дворах и на улицах столицы было высажено более 10 млн деревьев и кустарников. Только за последний год мегаполис украсило около 600 тыс. растений, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В прошлом году в столице высадили свыше 2,3 тыс. саженцев лип, кленов, рябин, яблонь и черемухи. В 2022 году озеленение планируют продолжить.

Благодаря появлению зеленых зон, а также другим мерам в Москве за 10 лет в 1,3-1,6 раза снизилась концентрация загрязняющих веществ в атмосфере.

В 1,8-2,5 раза уменьшилось количество углерода и оксида азота возле крупных трасс, снизилась концентрация диоксида серы, в почве уменьшилась концентрация нефтепродуктов.

В прошлом году Москва вошла в топ-30 международного рейтинга городов по качеству воздуха. Для улучшения экологической ситуации в столице проводятся мероприятия, направленные на просвещение населения. В 2021 году в 14,7 тыс. мероприятий приняли участие около 700 тыс. человек.

Кроме того, в столице и ближнем Подмосковье ведется работа по созданию Единой системы экологического мониторинга. Для этого были установлены 15 автоматических станций, оценивающих состояние воздуха.