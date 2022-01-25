РИАМО - 25 янв. В Москве в 2022 году капитально отремонтируют 1 743 дома. Работы проедполагают в том числе модернизацию лифтового оборудования. В этом году под замену пойдут 2 246 лифтов, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Региональную программу капремонта многоквартирных домов в столице запустили в 2015 году. С того времени было капитально отремонтировано более 1 тыс. домов, рабочие заменили более 39 тыс. лифтов.

В прошлом году капремонт прошел в 2513 домах, планово заменили 3005 лифтов.

Благодаря программе в домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не осталось лифтов, прослуживших более 25 лет.