РИАМО - 25 янв. В 2022 году в столице планируют привести в порядок 66 парковых территорий. Так, в парках «Покровское-Стрешнево», «Кусково», Битцевском лесу, Щукинском парке, долине реки Химки у Волоколамского шоссе и во Всесвятской роще планируют провести работу по восстановлению и реабилитации, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В рамках программы «Мой район» благоустройство проведут на 55 знаковых окружных объектах и парковых территориях. Их общая площадь составляет около 550 га.

В этом году также планируется благоустроить 2 северных участка реки Яузы вдоль Северодвинской улицы и от Широкой до Енисейской улицы в ходе создания «Парка Яуза». В 2016-2021 годах в рамках этой работы привели в порядок 7 участков общей площадью 178,5 га у Лазоревого, Чукотского и Юрловского проездов, в Ботаническом саду, у улицы Мусоргского и Заповедной улицы.

В 2022 году также планируют благоустроить 17 прудов.

С 2011 года в Москве благоустроили 886 парковых территорий, чья общая площадь составила около 19,5 тыс. га. Парки стали современными объектами с возможностями для комфортного отдыха рядом с домами. Летом в парках можно пользоваться велодорожками, площадками для воркаута, спортплощадками. Зимой жителям доступны катки, лыжные трассы, горки.

В прошлом году привели в порядок парк Декабрьского восстания в Пресненском районе, 2 участка «Парка Яуза» и 118 знаковых объектов.

В 2011-2021 годах в порядок также привели 89 водных объектов, 30 из которых – в прошлом году.