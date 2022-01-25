РИАМО - 25 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице будет расти в течение 2 недель. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

«Это станет серьезным испытанием для всей медицинской системы», – сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Россия, в том числе и Москва, переживает новую волну пандемии коронавирусной инфекции. Всплеск заболеваемости связан с распространением омикрон-штамма Covid-19.

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