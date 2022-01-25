РИАМО - 25 янв. В 2022 году в Москве в рамках программы улучшения освещения и развития светоцветовой среды будут установлены 36 тыс. новых опор. Фонари появятся на детских и спортивных площадках, во дворах, а также на территории школ и детских садов, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Программа начала реализовываться в столице с 2011 года. За 10 лет в мегаполисе обустроили 365 тыс. опор уличного освещения. Благодаря этому количество фонарей на улицах увеличилось почти вдвое.

В прошлом году были установлены еще 55 тыс. фонарей. Их общее количество составило 714 тыс. штук.

Кроме того, в городе более 2,2 тыс. зданий оснащены архитектурно-художественной подсветкой. В их числе здания, расположенные на пешеходных маршрутах и основных магистралях города, на набережных Москвы-реки, транспортные эстакады и храмы.