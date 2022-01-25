РИАМО - 25 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число обращений горожан в московские поликлиники в последнее время увеличилось в 4 раза, сообщает Telegram-канал правительства России.

Такое заявление столичный градоначальник сделал во время заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мэр подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в столице развивается так же, как в европейских странах.

«Ситуация продолжает развиваться по европейскому сценарию. Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости. За неделю достиг 100 тыс. Это большие цифры, и пропорционально начинает расти нагрузка на медицинскую систему», – сказал Собянин.

В Москве с середины января фиксируется всплеск новых случаев заражений. Обновлены антирекорды. Так, за минувшие сутки в столице выявили 18 935 новых случаев заражения. При этом за сутки госпитализировано 5,9% от числа выявленных случаев заболевания.

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