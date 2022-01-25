РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 янв. Полиция проводит проверку по факту конфликта водителей в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции изучают видео, размещенное в соцсети Instagram, на котором запечатлен момент, как во дворе одного из домов Мытищ между водителем скорой помощи и женщиной, управлявшей легковым автомобилем, произошел словесный конфликт.

В настоящее время полицейскими проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством.