РИАМО - 25 янв. Девушка, позировавшая в нижнем белье на фоне Московской соборной мечети, призналась, что не знала о нарушении УК РФ. Блогер хотела с помощью фотосессии заняться собственным продвижением, сообщает Газета.ru.

«Знала ли я про уголовную ответственность, которая грозит за это? Нет, не знала. Это моя большая ошибка, моя юридическая безграмотность как раз и привела вот к этому», — отметила девушка.

Чтобы заняться своим продвижением, она обратилась в пиар-агентство. По ее словам, юрист компании заявил, что фотосессия не нарушает законодательство.

Ранее СМИ опубликовали видеоролик с фотосессией в непосредственной близости к Московской соборной мечети. На кадрах видно девушку, одетую в пальто, нижнее белье и балаклаву.

Региональное управление СК РФ предъявило модели, фотографу и автору видеоролика обвинение в оскорблении чувств верующих, правоохранители возбудили уголовное дело. Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.