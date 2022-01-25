РИАМО - 25 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о расширении перечня услуг, которые предоставляют столичные центры «Мои документы», сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Теперь в центрах «Мои документы» можно подать заявление на развод вне зависимости от гражданства. Раньше это могли сделать только граждане РФ.

Также теперь все категории граждан смогут получить в центрах услугу по выдаче повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния. Раньше это также могли сделать только россияне.

Кроме того, в центрах теперь можно будет получить услугу по включению в ЕГР ЗАГС сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных за пределами страны в отношении россиян.

В Москве центры «Мои документы» работают ежедневно с 08:00 до 20:00.