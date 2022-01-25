РИАМО - 25 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжении о предоставлении трансферта в 250 млн рублей на благоустройство территории Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Объект появился в области в прошлом году. В рамках проекта по благоустройству планируют построить павильона для посетителей площадью 1,1 тыс. квадратных метров.

Вокруг проведут озеленение – высадят деревья, установят малые архитектурные формы и ограждение. Также рабочие проведут системы освещения и ливневой канализации.

Работы хотят завершить к празднованию Дня Победы в этом году.