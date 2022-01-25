РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 янв. Управляющая компания МУП «Жилищное хозяйство» отремонтировала входные двери во всех четырех подъездах 14-этажного дома по 3-й Крестьянской улице, в доме №12/1 в Мытищах, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Работы, благодаря которым дом наконец перестал терять тепло, организация провела после проверки и предписания Госжилинспекции Московской области.

Холодно зимой было большому дому из-за неисправных входных дверей во всех четырех подъездах. Жители, обратившиеся в Госжилинспекцию, в красках описали дефекты: «сквозные дыры, щели, неплотный притвор - от этого замерзают первые этажи, и дом несет огромные теплопотери».

Госжилинспекция Московской области проверила состояние общего имущества сравнительно молодого строения (всего-то 21 год) и зафиксировала: щели, отверстия, повреждения дверных полотен и неисправные доводчики во всех подъездах. Управляющую компанию МУП «Жилищное хозяйство» привлекли к административной ответственности и выдали ей предписание провести ремонт, который организация выполнила в установленный срок.

«Такие «недосмотры» со стороны управляющих организаций приводят к потерям не только тепла, но и самого ресурса строения. Недобросовестным управлением можно быстро состарить даже очень молодой дом. Об этом следует помнить и управляющим компаниям, и собственникам, которые платят УК за содержание общего имущества», - отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.