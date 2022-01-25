РИАМО - 25 янв. В преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине президент России Владимир Путин провел видеовстречу со спортсменами национальной сборной, в ходе которой пожелал атлетам боевого настроя.

«Проводы олимпийской сборной России – это добрая и давняя традиция, и отрадно, что, несмотря на все известные обстоятельства, на вынужденные дистанционные форматы, эта традиция не прерывается», - сказал Путин, обращаясь к спортсменам.

Глава государства подчеркнул, что российским олимпийцам предстоит проверить свои силы в борьбе с сильнейшими атлетами мира.

«Уже совсем скоро вы представите нашу страну на зимних Олимпийских играх в Пекине, поэтому, прежде всего, желаю вам здоровья, хорошего, боевого настроя. И конечно, поздравляю всех вас с включением в национальную команду», - отметил Путин.

В беседе с президентом 15-летняя фигуристка Камила Валиева рассказала, что это ее первый сезон во взрослом фигурном катании, который сразу стал олимпийским.

«У многих спортсменов дорога к олимпийской мечте начинается в совсем юном возрасте. Поэтому так важна поддержка, которую оказывает государство детско-юношескому спорту», - добавила Валиева.

Она также выразила уверенность в том, что российские спортсмены завоюют в Пекине множество медалей.

Со словами благодарности к Путину обратился и хоккеист Егор Яковлев.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович, хотелось бы сказать слова благодарности за те условия, которые созданы для нас для участия в Олимпийских играх. За то внимание, которое вы уделяете российскому хоккею. Турнир Ночной хоккейной лиги проходит уже 11-й год подряд, и это благодаря вам», - сказал Яковлев.

Он подчеркнул, что российские чемпионы приложат все усилия, чтобы отстоять свои звания на Играх в Пекине. ​

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Около 4 тыс. атлетов из 35 стран мира разыграют 109 комплектов медалей в 13 видах спорта.