РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Житель Подольска пожаловался на протечку балкона в одном из домов на улице Клемента Готвальда из-за проблем с кровлей, сообщил пострадавший.

В доме №7 на улице Клемента Готвальда на протяжении недели заливает балкон на 5 этаже. По словам жителя, это происходит из-за нарушенной теплоизоляции кровли. Заливает настолько сильно, что задело комнату.

«Во многих домах на Клемента Готвальда из-за нерегулярной очистки кровли появились проблемы с протечками. В частности, на моем балконе регулярный водопад. Льет настолько сильно, что приходится очень часто менять ведра», - сказал житель.

Он отметил, что в доме №7А на Клемента Готвальда льет с наружной части дома между подъездами 2 и 3. Огромная наледь и, соответственно, проблемы с протечками в домах №№7Б и 9.

«Всеми этими домами мы уже занимаемся. Отмечу, что в доме №7, где протекает балкон, уже работают наши специалисты. УК в курсе ситуации, приступила к работам и держит на контроле», - сказали в управляющей компании МУП «ЖПЭТ №2».