РИАМО - 25 янв. В Казахстане, Киргизии и Узбекистане массово отключился свет, причиной тому послужила авария на общей подстанции, созданной еще во времена Советского Союза, сообщает Газета.ru.

Света нет в Бишкеке и Ташкенте, в крупнейшем городе Казахстана Алматы и киргизском городе Ош.

ЧП случилось на единой электросети Средней Азии. После этого Ташкентская ТЭС и Сырдарьинская ТЭС автоматически отключились. Власти готовятся запустить каждую электростанцию.

Еще перестали работать Талимарджанская и Туракурганская ТЭС. Нет электричества в Ферганской и Ташкентской областях, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской областях Узбекистана.