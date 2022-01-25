РИАМО - 25 янв. В 2022 году в столице планируют благоустроить 56 улиц, переулков, бульваров и площадей как в центре, так и в других административных округах, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Президиум правительства города рассмотрел итоги деятельности комплекса городского хозяйства столицы и планы на 2022 год.

В этом году в центре планируют благоустроить улицы в районах Арбат, Хамовники, Басманном районе, территорию у площади Павелецкого вокзала, Конюшковскую улицу, переулки между Тверской и Большой Никитской.

Комплексно благоустроят Волоколамское шоссе, продолжат работы по приведению в порядок Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского проспекта. Кроме того, будет благоустроена территория у ТПУ «Славянский бульвар».

С 2011 года в столице привели в порядок 441 улицу и общественное пространство. Их общая длина составила 399,7 км. В 2021 году была благоустроена 21 улица, в том числе на острове Балчуг, Красная Пресня, Звенигородское шоссе до Третьего транспортного кольца, Дмитровский переулок, Ленинский проспект от улицы Кравченко до МКАД.

Кроме того, в 2011-2021 годах в столице привели в порядок 36 набережных. В прошлом году благоустроили набережные острова Балчуг – Раушскую, Софийскую, Космодамианскую, Садовническую – и Садовническую улицу, Комиссариатский переулок, Репинский сквер, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские и Садовнический переулки.