РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Школа №8 для детей с ограниченными возможностями здоровья на улице Крупешина и гимназия №11 на улице Колхозной в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи вошли в программу президента РФ по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Ремонтные работы в школе №8 планируется завершить к 1 сентября текущего года. Капремонт гимназии №11 будет проводиться в два этапа: с мая по август 2022 и 2023 годов.

Капремонт включает ремонт фасада, кровли, фундамента, крыльца, инженерных коммуникаций, внутреннюю отделку кабинетов, актовых и спортивных залов по единому стандарту.