РИАМО - 25 янв. Из-за человека, который залез на Крымский мост в Москве, перекрыли движение в сторону Ленинского проспекта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
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РИАМО - 25 янв. Из-за человека, который залез на Крымский мост в Москве, перекрыли движение в сторону Ленинского проспекта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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