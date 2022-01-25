РИАМО - 25 янв. В 2022 году запланированы работы по комплексному благоустройству и текущему ремонту в 2,3 тыс. дворах и 12 тыс. подъездов, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Обновление территории проводится для того, чтобы создать для москвичей комфортную городскую среду. Работы предполагают восстановление или замену устаревшей инфраструктуры и проводятся с учетом пожеланий жителей.

В прошлом году благоустройство и ремонт (в том числе замену асфальтового покрытия) проводили в 4 039 дворах. В жилых домах отремонтировали 14 737 подъездов.

С 2011 года в обновленных подъездах создавались условия, необходимые для передвижения маломобильных граждан. Так, в местах общего пользования установили 1 561 подъемную платформу, из них 192 – установили в 2021 году. В 2022 планируется обустроить еще 194 платформы в соответствии с адресными заявками жителей.