РИАМО - 25 янв. Негосударственные поставщики социальных услуг получили возможность подать заявление на включение в реестр на портале госуслуг Подмосковья. Регион стал первым в России, где этот процесс был оцифрован, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь негосударственные организации, которые предоставляют соцуслуги жителям на дому, могут подать через региональный портал госуслуг электронное заявление на включение в реестр», – рассказала зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

В Подмосковье действует свыше 40 организаций, которые оказывают жителям региона социальные услуги на дому. Помощью соцработников пользуются более 50 тыс. пожилых граждан.

«Мы не только сделали удобную подачу заявлений для организаций, но и тем самым повысили конкуренцию на рынке социальных услуг и качество предоставляемых услуг. Теперь жители могут самостоятельно выбрать из реестра организацию, с которой хотят заключить договор, для получения социальных услуг», – добавила Каклюгина.

Подмосковье стало первым субъектом РФ, где процесс включения организаций в реестр поставщиков был оцифрован. Это стало возможным благодаря работе специалистов региональных Мингосуправления, Минсоцразвития и министерства экономики и финансов.