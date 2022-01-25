РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. В подмосковных Люберцах определили список победителей первенства городского округа по быстрым шахматам среди детей младшего возраста, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

46 детей участвовали в соревнованиях, которые проходили во Дворце спорта «Триумф».

«В турнире, где играли дети до 8 лет, призовые места распределились следующим образом: первое – у Никиты Толстова и Вероники Кузнецовой, второе – у Ильи Мальченко и Веры Лейсли, а третье – у Федора Фоменко и Лизы Волковой. В турнире среди детей до 10 лет призерами стали: Магомед Габибов и Лиза Образцова (золото), Иван Волков и Алина Руденко (серебро) и Егор Ромашов и Ульяна Соловьева (бронза). Поздравляем юных шахматистов с достойной игрой, желаем дальнейших побед», - сказал Ружицкий.

По его словам, 29 и 30 января два турнира пройдут среди участников старшего возраста.