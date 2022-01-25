РИАМО - 25 янв. Столичное правительство перевело в электронный вид услугу по включению летних кафе в городскую схему размещения, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующие заявки будут принимать с 1 февраля на портале mos.ru. Срок предоставления услуги сократится с 30 до 23 дней.

Заявители также смогут подать документы в бумажном виде. Выданные разрешения по-прежнему действуют бессрочно.

Сейчас в городской схеме размещения насчитывается около 3,4 тыс. летних кафе. В 2011 году их было 1,3 тыс.