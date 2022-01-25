РИАМО - 25 янв. Президент РФ Владимир Путин призвал членов олимпийской сборной страны, которые поедут на Игры в Пекине, соблюдать все медицинские предписания.

Перед зимней Олимпиадой в Пекине Путин провел онлайн-встречу с российскими спортсменами. Глава государства отметил, что у Китая есть большой опыт организации крупных международных мероприятий, поэтому на Играх будут обеспечены все нужные условия как в соревновательном процессе, так и в сфере безопасности здоровья участников и зрителей.

«В свою очередь, прошу вас и всех ваших товарищей по команде неукоснительно выполнять требования оргкомитета Игр, строго соблюдать все медицинские предписания. Создать необходимые для этого условия – конечно, задача правительства России, ФМБА и Олимпийского комитета», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в последние годы в Китае уделяют много вниманию зимним видам спорта, поэтому российские спортсмены будут состязаться не только с атлетами из Северной Америки и Европы, но и с перспективными китайскими спортсменами.

Путин подчеркнул, что высокая конкуренция сделает борьбу за победу на Олимпиаде более острой и зрелищной. Президент добавил, что в России трудностей не боятся, так как они делают россиян более сильными, уверенными в себе и сплоченными.

«Мы здесь, на Родине, будем болеть за вас, гордиться вашими успехами и верить, что на олимпийских аренах вы превзойдете самих себя и покажите высший класс, высший пилотаж», — отметил Путин.

Президент пожелал олимпийцам удачи и триумфального выступления.