РИАМО - 25 янв. Работа тренеров и специалистов помогла еще больше закалить характер российских спортсменов и пройти им все этапы отбора на Олимпиаду, сообщил президент России Владимир Путин.

Во вторник глава государства провел видеовстречу со спортсменами сборной команды РФ в преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине.

Президент напомнил, что пандемия коронавируса серьезно изменила привычный уклад жизни. Однако спортсмены смогли, несмотря ни на что, укрепить волю к победе и уверенно пройти все этапы отбора на Олимпиаду. При этом многие заняли верхние строки мировых рейтингов.

Так, спортсмены выступят во всех 13 видах спорта, которые будут представлены на Олимпиаде.

«Все это стало возможным во многом благодаря тренерам, специалистам, которые неустанно работают с командами, благодаря помощи наших меценатов и членов Фонда поддержки олимпийцев и, конечно, усилиям российских регионов, создающих необходимые условия для качественной подготовки спортсменов», - сказал президент.

Он отметил, что уровень поддержки спорта на местах прямо влияет на интенсивность развития в регионе массового спорта и здорового образа жизни. Кроме того, это позволяет находить, поддерживать одаренных детей и воспитывать новые поколения представителей спорта высших достижений.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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