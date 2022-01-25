РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Воспитанники МУ СШОР по лыжным гонкам Подольска стали победителями на третьей лыжной гонке II этапа XI Зимней спартакиады учащихся России (ЦФО) в составе своих команд, сообщает администрация округа.

В Сыктывкаре подвели итоги заключительной лыжной гонки II этапа XI Зимней Спартакиады учащихся России (ЦФО). Эстафетная гонка проходила для юношей на дистанции 4 на 5 км и 4 на 3 км для девушек. Хорошие результаты показали спортсмены МУ СШОР по лыжным гонкам.

Команда юношей, за которую на первом этапе бежал стартер Вячеслав Мамичев, на третьем этапе Василий Амелин и на четвертом этапе Арсений Власов из Подольска, заняла первое место на соревнованиях. Лыжники обыграли соперников более чем на 1,5 минуты.

Команда девушек, за которую на заключительном этапе бежала Ирина Головатюк, стала победителем соревнований с отрывом от соперников более 2 минут.

Всего подольские спортсмены привезли 5 медалей. Победителем соревнований в личном первенстве третий раз стал Арсений Власов, серебряным призером - Ирина Головатюк, бронзовым - Вячеслав Мамичев. Василий Амелин занял 7-е место.