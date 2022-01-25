РИАМО - 25 янв. В Москве планируется установить более 16 км шумозащитных экранов при строительстве Юго-Восточной хорды. Самая протяженная линия в 3 324 метра протянется от улицы Полбина до Курьяновского бульвара, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

Строительство ЮВХ разделено на 10 участков. Помимо установки шумозащитных экранов в городе также будут менять оконные блоки на шумозащитные стеклопакеты. Всего таким образом заменят 44 181 оконный блок.

Больше всего окон заменят на участке от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская и транспортной развязке на пересечении с Каширским шоссе – здесь установят 10 348 шумозащитных стеклопакетов.

«Перечень домов, в которых необходимо заменить окна на шумозащитные пакеты, определяется в процессе проектирования на основании прогнозов и расчетов уровня шума от проектируемого объекта улично-дорожной сети. Такая работа проводится при строительстве любого дорожного объекта», – уточнил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.