РИАМО - 25 янв. Дорожные службы Подмосковья вывезли более 1,5 млн кубометров снега с начала января, из них около 494 тыс. кубометров – за последнюю неделю. В работах по вывозу снега с дорог региона в новом году задействовали порядка 100 тыс. КАМАЗов, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

«С начала января выпало 114% месячной нормы осадков, высота снежного покрова составила порядка 48 см. Приоритет дорожных служб - не допустить складирования, навалов снега рядом с остановками общественного транспорта и пешеходными переходами», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По прогнозам синоптиков, до конца января в регионе выпадет еще 7-12 мм осадков, а высота снежного покрова вырастет до полуметра при норме 30 см.

Отмечается, что для обеспечения безопасного и комфортного движения дороги Подмосковья ежедневно очищаются и обрабатываются противогололедными материалами. Также убираются тротуары, посадочные площадки и остановки общественного транспорта.

В уборке дорог региона задействовано около 3 тыс. единиц спецтехники, в том числе комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, снегоуборочные тракторы и погрузчики. К уборке дорог привлечены порядка 3,5 тыс. рабочих.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать ПДД. Водителям также рекомендуют тщательно выбирать места для парковки и оставлять автомобиль только в предназначенных для этого местах.

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