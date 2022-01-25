РИАМО - 25 янв. В Москве от гриппа привились 7 млн 299 тыс. человек, что составляет 57,72% от численности населения, включая привитых за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

При этом охват вакцинацией детей против гриппа составляет 65,43%. На сегодняшний день кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа подошла к концу.

В Москве на третьей неделе 2022 года в сравнении с предыдущей неделей наблюдается рост показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ. Рост зафиксирован среди всех возрастных групп населения. Особенно часто стали заболевать дети от 7 до 14 лет.

Показатели заболеваемости остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах детей: среди детей 0-2 лет ниже на 77,1%, среди детей 3-6 лет ниже на 74,9%, среди детей 7-14 лет - на 4,2%.

Но у совокупного и взрослого населения замечено превышение эпидемических порогов заболеваемости.