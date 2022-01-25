РИАМО - 25 янв. Сотрудники Главного управления содержания территорий региона контролируют качество зимней уборки. За минувшую неделю в регионе было приведено в порядок 5,8 тыс. территорий, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты ежедневно проверяют наличие уборочной техники и качество работы дворников. За неделю они выявили 9 859 нарушений на 8 597 территориях.

«Приведено в порядок 5,8 тыс. территорий. Работа продолжается в усиленном режиме», – сказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Также сотрудники ведомства следят за содержанием и заменой объектов благоустройства, проведением ремонтных и восстановительных работ.

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