РИАМО - 25 янв. Автомобильное движение перекрыто в сторону Ленинского проспекта в Москве из-за человека, который залез на Крымский мост, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что движения машин нет на внешней стороне Садового кольца. Перекрыты 3 полосы движения из 4 в сторону Ленинского проспекта.

На данный момент на месте работают оперативные службы города.

Как сообщает ТАСС, мужчина угрожает свести счеты с жизнью. Спасатели и полицейские ведут переговоры с мужчиной по телефону. Скоро на место ЧП прибудут психологи.

Мужчина забрался на Крымский мост в москве. ВИДЕО>>