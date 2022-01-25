РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 янв. Студентов из Котельников во вторник приглашают на дискотеку «Праздничная разморозка» на катке в Кузьминском лесопарке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Празднование Дня российского студенчества начнется в 17:30.

«Счастья, больше позитива, успехов и удачи! Отдельные слова благодарности родителям, которые всегда поддерживают и направляют, а также педагогам. С Днем студента! Пусть открываются двери в новый и интересный мир», - поздравил глава Котельников Сергей Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.