РИАМО - 25 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Чечня не является инвестиционно безнадежным регионом, сообщает Газета.ru.

«Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов. Есть определенные резервы для тех или иных отраслей в регионе и создания необходимых предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности», – сказал официальный представитель Кремля.

Он уточнил, что на территории страны есть регионы с высокой инвестиционной привлекательностью, есть с менее высокой.

По его словам, некоторым российским субъектам еще предстоит «наверстывать недоработки».