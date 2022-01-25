РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Полицейские подмосковного Подольска рассказали прохожим округа о популярных уловках мошенников, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках профилактической акции «Финансовая безопасность» сотрудники УМВД России по Подольску при поддержке общественного совета рассказали прохожим округа, как не стать жертвами дистанционного мошенничества.

Участковые уполномоченные полиции напомнили о наиболее распространенных видах преступных схем, которыми пользуются злоумышленники. Полицейские проинформировали граждан о том, что необходимо прекратить разговор, если поступает звонок с неизвестного номера и собеседник представляется сотрудником кредитной организации или правоохранительных органов, и сообщает о совершении несанкционированных списаний с банковского счета, так как звонящий является мошенником. Они порекомендовали в таких случаях перезвонить по официальному номеру банка, указанному на оборотной стороне карты, а также не сообщать посторонним людям свои персональные данные.

Организаторы акции раздали прохожим информационные памятки, в которых содержится подробная информация и алгоритм действий, соблюдение которого поможет сохранить свои денежные средства в безопасности.