РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Студентам вузов, техникумов и колледжей, расположенных на территории городского округа Люберцы, вручили сертификаты на бесплатный прокат коньков в Наташинском парке во вторник, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Праздничная дискотека состоится на катке в 18:00.

Глава горокруга Владимир Ружицкий поздравил ребят с Днем российского студенчества.

«Человек в эти годы формируется. Формирует друзей, формирует свое окружение. В перспективе он с этим по жизни идет, но все, что сформировано в студенческие годы – это, на мой взгляд, золотой запас каждого человека», – сказал Ружицкий.

Подарки получили студенты Российской таможенной академии, Гуманитарно-социального института, Московской государственной академии физической культуры, Люберецкого техникума им. Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина, Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа №2 и Техникума экономики и права Московского регионального союза потребительской кооперации.

Всего в горокруге обучаются около 7 тыс. студентов.